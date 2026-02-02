Nach sieben Jahren: Darko Jorgic verlässt den 1. FC Saarbrücken

Tischtennis-Bundesligist 1. FC Saarbrücken verliert im Sommer seinen Spitzenspieler Darko Jorgic. Der Slowene verlässt die Saarländer nach sieben Jahren mit einer bemerkenswerten Titelsammlung. Mit Saarbrücken gewann Jorgic die deutsche Meisterschaft (2020), dreimal die Champions League (2023, 2024, 2025) und zweimal den Pokal (2022, 2026). Über den Abgang informierte der Klub am Montag.

"Der Abschied von Darko tut uns sportlich wie menschlich sehr weh", sagte der sportliche Leiter Erwin Berg: "Er hat unseren Verein über viele Jahre geprägt und entscheidend mitgeformt."

Jorgic begann in Saarbrücken als Talent und entwickelte sich zum Top-10-Spieler. Aktuell ist er die Nummer 15 der Welt. "Der Weg hier ist sportlich noch nicht zu Ende. In den letzten und den kommenden Wochen steht für mich ganz klar der sportliche Erfolg im Vordergrund", sagte Jorgic. Nach dem Titel im Pokal ist in dieser Saison noch das Triple mit Meisterschaft und Champions League möglich. Das Final Four der Königsklasse findet in Saarbrücken statt.

Saarbrücken kam Jorgic entgegen und verkürzte dessen Vertragslaufzeit auf ein Jahr. Der 27-Jährige will sich in Zukunft vor allem auf seine Einzelkarriere konzentrieren. Er habe gemerkt, "dass die ständige Reiserei zwischen Slowenien, Deutschland und den WTT-Turnieren auf Dauer zu viel geworden ist", sagte Jorgic: "Die Entscheidung ist nicht gegen den Verein gefallen, sondern für meine Familie und für meinen weiteren Weg auf der WTT-Tour und mein großes Ziel L.A. 2028."