Neuer TTBL-Sponsor für Final4-Premiere aus China
Die Tischtennis Bundesliga (TTBL) hat bei der Vermarktung ihres wichtigsten Events einen weiteren Erfolg erzielt. In einem neuformierten Zusammenschluss mehrerer Branchenschwergewichte unter maßgeblicher Beteiligung auch des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) vereinbarte die TTBL mit dem chinesischen E-Autohersteller Leapmotor für die diesjährige Premiere ihres Final4-Endrunden-Formats in Frankfurt (30./31. Mai) eine Zusammenarbeit.
"Als eine der stärksten Ligen der Welt bieten wir eine aufmerksamkeitsstarke Bühne im deutschen Spitzensport mit internationalen Stars", bewertete TTBL-Geschäftsführer Nico Stehle in einer DTTB-Mitteilung den Einstieg des seit 2024 in Deutschland vertretenen Unternehmens auch als Bestätigung für die Marketing-Strategie des Ligaverbandes.
Als DTTB-Partner treten die die Asiaten bei den diesjährigen Deutschen Tischtennis-Finals mit Titelkämpfen von der Profi-und Seniorenebene bis zu den organisierten Nachwuchsklassen in Erfurt (4. bis 7. Juni) auf. Einen Schwerpunkt für den zudem breitensportlichen Einsatz des Unternehmens bilden die Mini-Meisterschaften als größte Nachwuchs-Werbeaktion im deutschen Sport mit dem Bundesfinale (12. bis 14. Juni) im niedersächsischen Misburg.