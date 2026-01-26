Offiziell: Brignone geht in Cortina an den Start

Nun ist es offiziell: Italiens frisch genesene Ski-Königin Federica Brignone wird bei den Olympischen Rennen in Cortina d'Ampezzo antreten. Die 35 Jahre alte Riesenslalom-Weltmeisterin ist eine von 109 Athletinnen und Athleten, die am Montag für die Ende kommender Woche beginnenden Spiele von Italiens Wintersportverband FISI nominiert wurden. Brignone will dort nicht nur in ihrer Lieblingsdisziplin, sondern auch auch in der Abfahrt und im Super-G starten.

Die FISI bestätigte zudem, dass Brignone, die bei der Eröffnungsfeier am 6. Februar eine der Fahnenträgerinnen sein wird, zum letzten Weltcupwochenende vor den Winterspielen nach Crans-Montana reisen wird. Dort steht ein Abfahrtsrennen und ein Super-G - und damit ihre Rückkehr in die Speed-Disziplinen an. Auf einen Start im tschechischen Spindlermühle hatte Brignone zuletzt verzichtet.

Brignone hatte sich erst vor rund einer Woche im Weltcup mit einem starken sechsten Platz im Riesenslalom am Kronplatz zurückgemeldet - 292 Tage nach ihrem schweren Unfall bei den italienischen Meisterschaften, bei dem sie einen Schien- und Wadenbeinbruch sowie einen Kreuzbandriss erlitten hatte.

Noch kurz vor ihrem Comeback war Brignone selbst noch unsicher gewesen, ob es für eine Teilnahme an den Spielen in ihrem Heimatland reicht, da sie sowohl auf als auch neben der Piste weiter Schmerzen verspürte.