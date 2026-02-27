Ogunleye holt Titel-Hattrick mit persönlicher Bestleistung

Yemisi Ogunleye schlug vor Freude ein Rad und sprang mehrmals glücklich in die Luft: Die Kugelstoß-Olympiasiegerin hat in der Halle mit persönlicher Bestleistung ihren dritten DM-Titel in Serie abgeräumt und auf dem Weg zur WM weiter Selbstvertrauen gesammelt. In Dortmund glänzte die 27-Jährige mit 20,37 m, Zweite wurde Katharina Maisch (18,73) vor Julia Ritter (18,13).

"Die Meisterschaften sind immer etwas Besonderes. Das Ziel war die Titelverteidigung, das habe ich geschafft", sagte Ogunleye am WDR-Mikrofon - dazu die persönliche Bestleistung im fünften Versuch: "Das ist mehr, als ich mir heute erhofft hatte." Ihre bisherige Bestmarke hatte sie mit 20,27 m vor einem Jahr ebenfalls in Dortmund aufgestellt.

Dabei sei es "sehr anstrengend", wenn man im Wettkampf "auch viel an die Technik denkt", erklärte die Mannheimerin. Ihre Drehstoßtechnik hat Ogunleye gezielt umgestellt nach einem schwierigen Jahr im Anschluss an ihren olympischen Gold-Coup. "Jetzt gehe ich mit einem guten Gefühl in die WM-Vorbereitung", sagte Ogunleye. Die Hallen-Weltmeisterschaften finden vom 20. bis 22. März im polnischen Torun statt.