Olympia-Härtetest in Inzell: Sonnekalb Neunter über 1500 m

Der deutsche Eisschnelllauf-Hoffnungsträger Finn Sonnekalb hat einen durchwachsenen Start in die Olympia-Generalprobe in Inzell hingelegt. Über 1500 m belegte der 18-Jährige in 1:44,78 Minuten nur den neunten Rang. Der Rückstand auf Dominator und Tagessieger Jordan Stolz (USA) betrug 2,83 Sekunden. Sonnekalb hatte die Erwartungen aber bereits im Vorfeld gedämpft.

Der Heimweltcup sei "eher ein Trainings-Wettkampf", hatte Sonnekalb gesagt, "da ist es nicht so schlimm, wenn ich da nicht aufs Podest laufe." Der Fokus liegt bereits auf den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar). "Das war ein gutes Training heute. Ziel ist es, in drei Wochen gut zu laufen. Es läuft alles nach Plan", sagte Sonnekalb nach dem Rennen.

Sonnekalb, der seine Stärken auf den Mitteldistanzen hat, ist einer von 13 Eisschnellläufern, die von der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) zu den Winterspielen geschickt werden. Der 18 Jahre alte Erfurter ist mit starken Leistungen in der Olympiasaison in den erweiterten Favoritenkreis gelaufen. Über 1000 m und 1500 m hatte der dreimalige Junioren-Weltmeister im November beim Weltcup in Salt Lake City einen Junioren-Weltrekord aufgestellt.