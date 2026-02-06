Olympia: Mohr verpasst Slopestyle-Wettbewerb

Die deutsche Freestyle-Skierin Muriel Mohr wird bei den Olympischen Winterspielen den Slopestyle-Wettbewerb, der am Montag ausgetragen wird, verpassen. Wie der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Freitag mitteilte, zog sich die 19-Jährige beim Training am Donnerstag nach der Landung eines Sprunges eine Verletzung am linken Knie zu. Bei einer MRT-Untersuchung wurde ein kleiner eingeklemmter Meniskuslappen im linken Knie diagnostiziert.

Am Freitag unterzog sich Mohr in München einem kleinen arthroskopischen Eingriff. Dr. Manuel Köhne, der die Operation durchführte, sagte danach: "Wir haben das eingeklemmte Meniskusstück arthroskopisch entfernt. Das Knie ist stabil und weist keine weiteren Verletzungen auf. Einen positiven Heilungsverlauf vorausgesetzt, kann das Knie in einigen Tagen wieder voll belastbar sein."

Mohr gibt die Hoffnung auf einen Start bei den Olympischen Spielen daher noch nicht auf: "Sollte die Heilung positiv verlaufen, werde ich alles versuchen, um in meiner Paradesdisziplin, dem Big Air, starten können." Das Finale im Big Air findet am 16. Februar statt, die Qualifikation wird zwei Tage zuvor ausgetragen. Mohr hatte sich vor knapp einem Jahr einen Kreuzbandriss zugezogen, nach ihrem Comeback aber dennoch die Qualifikation für Olympia geschafft.