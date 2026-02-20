Paller von Olympia-Premiere beeindruckt: "Hatten wir noch nie"

Als Tatjana Paller über die Atmosphäre im Stelvio Ski Center sprach, rückte der Frust über Platz vier und die verpasste Medaille schnell in den Hintergrund: "Vor so vielen Zuschauern ein Rennen zu laufen, das hatten wir noch nie", staunte die Skibergsteigerin, deren Sportart am Mittwoch in Bormio olympische Premiere gefeiert hatte, "ich hoffe, dass wir noch häufiger vor so vielen Zuschauern antreten können."

Als "mega" empfand die 30-Jährige die Stimmung bei den ausverkauften Wettbewerben an der legendären Abfahrtspiste, sie selbst habe dank Familie und Freunden "den besten Fanklub" dabei gehabt: "Die haben so laut geschrien, dass andere Sportler schon gelacht haben", berichtete Paller.

Die Sprint-Rennen, bei denen sich am Donnerstag bei den Frauen die Schweizerin Marianne Fatton und bei den Männern der Spanier Oriol Cardona Coll zu den ersten Olympiasiegern gekürt hatten, seien durch ihre Zuschauerfreundlichkeit für Olympia gut geeignet, betonte Paller. Noch ist offen, ob Skibergsteigen auch 2030 zum Programm gehört.

Beim Mixed-Wettbewerb am Samstag (13.30 Uhr, ARD und Eurosport) wollen die Athletinnen und Athleten erneut Eigenwerbung betreiben. Paller tritt mit ihrem Teampartner Finn Hösch an, der am Donnerstag bereits im Vorlauf gescheitert war. Die ehemalige Bahnradfahrerin hofft, ihre Nervosität dann besser kontrollieren zu können. Am Morgen des Einzel-Wettbewerbs habe sie sich dreimal übergeben müssen, erzählte sie - "schön war das nicht".