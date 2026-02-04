Para-Biathletin Anja Wicker zur Sportlerin des Monats gewählt

Die deutsche Para-Biathletin Anja Wicker wurde von rund 4000 Athletinnen und -athleten für ihre starken Saisonleistungen honoriert und zur Sportlerin des Monats Januar gewählt.

Die 34-Jährige sammelte mehrere Podestplatzierungen im Biathlon und Langlauf und konnte sich den Gesamtweltcup im Biathlon sichern. Ein Highlight war der Heimsieg im Sprint über 7,5 Kilometer im Nordic-Center Notschrei.

Bei der Wahl setzte sich die Stuttgarterin mit 43,2 Prozent der Stimmen gegen prominente Konkurrenz durch und verwies das Bobteam um Gesamtweltcupsieger Johannes Lochner (40,3 Prozent) und das Rodel-Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt (18,7 Prozent) auf die Plätze zwei und drei.