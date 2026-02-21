Perfekter Abschluss winkt: Lochner dominiert auch im Vierer

Bob-Pilot Johannes Lochner steuert zum Abschluss seiner Karriere auf Olympiagold im Vierer zu. Vier Tage nach seinem Triumph im Zweier legte der 35-Jährige in der Königsdiziplin einen perfekten Start hin und führt nach dem ersten Lauf bereits 0,39 Sekunden vor seinem Dauerrivalen Francesco Friedrich, der sich im Cortina Sliding Centre viele Fehler leistete. Dritter ist der Brite Brad Hall (+0,48). Adam Ammour muss sich im Kampf um das Podium steigern.

Im großen Schlitten war eigentlich eine enge Entscheidung erwartet worden, doch schon zum Auftakt zeigte Lochner mit seinen Anschiebern Thorsten Margis, Jörn Wenzel und Georg Fleischhauer die klar beste Linie und ging mit Start- und Bahnrekord klar in Führung. Für Lochner ist es der perfekte Start in das letzte Rennen seiner Laufbahn. Der Bayer beendet am Sonntag in Cortina d'Ampezzo seine Karriere, mit dem überlegenden Olympiagold im Zweier hatte er sich am Dienstag bereits seinen großen Traum erfüllt.

Friedrich hingegen muss sich mit seinen Anschiebern Alexander Schüller, Matthias Sommer und Felix Straub etwas einfallen lassen. Schon mit einer Medaille würde der Doppel-Olympiasieger von 2018 und 2022 zum erfolgreichsten Bob-Piloten der Geschichte aufsteigen und André Lange (ebenfalls 4x Gold, 1x Silber) abhängen - fünfmal Gold hat aber niemand. Brisant: Friedrichs langjähriger Erfolgsanschieber Margis greift auch nach seinem fünften Olympiagold - allerdings im Schlitten von Lochner.

Die Dominanz der deutschen Piloten hatte sich im Weltcup abgezeichnet. Alle sieben Saisonrennen gingen entweder an Lochner, Friedrich oder Ammour.