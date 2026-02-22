Phelps gratuliert Kläbo: Willkommen im "exklusiven Kreis"

Der Sommer-Rekordler huldigt dem Winter-Rekordler: Schwimm-Ikone Michael Phelps hat dem norwegischen Skilanglaufstar Johannes Hösflot Kläbo nach dessen sechstem Gold bei den Olympischen Winterspielen von Mailand und Cortina gratuliert. "Herzlichen Glückwunsch an Johannes, der nun zu einem erlesenen Kreis gehört", schrieb der 40 Jahre alte US-Amerikaner in einer Botschaft an das norwegische Fernsehen.

Phelps, der in seiner Karriere 23 Goldmedaillen gewann, und Kläbo, der auf elf kommt, sind die einzigen Sportler in der olympischen Geschichte, die Siege in zweistelliger Zahl gesammelt haben.

"Es ist unglaublich, die Gelegenheit zu haben, etwas zu sehen, was seit Beginn der olympischen Geschichte nur wenigen gelungen ist", schrieb Phelps: "Ich weiß, wie viel harte Arbeit und Hingabe dahinter stecken."