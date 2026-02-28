Platz sechs am Kulm: Raimund holt sein bestes Skiflug-Ergebnis

Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund hat bei seinem ersten Weltcup-Einsatz nach dem Gold-Coup von Predazzo das beste Skiflug-Ergebnis seiner Karriere erreicht. Knapp drei Wochen nach seinem Kleinschanzen-Triumph bei den Winterspielen wurde der Oberstdorfer am Kulm Sechster und zeigte in der Steiermark gute Ansätze in der von ihm bislang nicht allzu sehr geliebten Disziplin.

"Ich haben beim Fliegen einige Schritte nach vorne gemacht", sagte Raimund in der ARD, "auch wenn ich meinen Weitenrekord nicht geknackt habe." Der steht bei 220,0 m.

Beim zwölften Saisonsieg von Skiflug-Weltmeister Domen Prevc (Slowenien) kam Raimund, der nie zuvor unter den Top-10 bei einem Skifliegen gelandet war, auf 203,5 und 209,5 m und war damit bester DSV-Adler. Andreas Wellinger, vor zwei Jahren auf Österreichs größter Schanze in Bad Mitterndorf Vizeweltmeister, landete auf Platz neun. Der frühere Skiflug-Weltmeister Karl Geiger belegte den 20. Rang.

Prevc, dem der Gewinn des Gesamtweltcups kaum noch zu nehmen ist, setzte sich mit Flügen auf 213,5 und 228,5 m (433,0 Punkte) hauchdünn vor Stephan Embacher durch. Österreichs Super-Team-Olympiasieger hatte nach dem ersten Durchgang noch geführt, verpasste seinen ersten Weltcupsieg aber um nicht einmal einen Meter. Als Dritter stand Embachers Landsmann Jonas Schuster, Sohn des früheren deutschen Bundestrainers Werner Schuster, erstmals im Weltcup auf dem Podest.

Die zweite Hälfte der DSV-Adler gehörte zu den zehn Springern, die den zweiten Durchgang verpassten: Der Tourneesechste Felix Hoffmann, dem Richtung Saisonende die Energie ausgeht, verabschiedete sich als 32. ebenso vorzeitig wie Luca Roth (34.) und Pius Paschke (37.). Am Sonntag (13.30 Uhr/ARD und Eurosport) findet am Kulm ein weiteres Einzelfliegen statt.