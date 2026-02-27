Premiere am Kulm: Rydzek fliegt vorne mit

Highlight nach dem Tiefpunkt: Die deutschen Kombinierer haben eine gute Woche nach dem letzten Wettkampf enttäuschender Olympischer Spiele beim ersten Skiflug-Weltcup der Nordischen Kombination neue Erfahrungen gesammelt. Bei der Weitenjagd am Kulm in Bad Mitterndorf/Österreich war von den deutschen Olympiafahrern Johannes Rydzek der beste und liegt mit 212,5 m auf Rang sieben.

Der 34 Jahre alte Oberstdorfer geht mit 30 Sekunden Rückstand auf den führenden Österreicher Johannes Lamparter in den Skilanglauf über 10 km ab 16.00 Uhr. Lamparter, der 236,5 m sprang, kann in Bad Mitterndorf seinen zweiten Weltcup-Gesamtsieg perfekt machen. Bester DSV-Starter auf der Riesenschanze war David Mach mit 220,5 m auf Platz vier (+17 Sekunden) vor Wendelin Thannheimer (214,5/+26) auf Platz sechs.

Vinzenz Geiger, der im olympischen Teamsprint mit Rydzek gestürzt war und die letzte deutsche Medaillenchance damit verspielt hatte, kam mit 195,0 m nur auf Rang 22 (+1:05 Minuten). Der in Italien ebenfalls enttäuschende Julian Schmid blieb mit 196,5 ebenfalls unter der 200-Meter-Marke und ist 17. (+54 Sekunden)

Der Wettkampf wird nach dem "Compact"-Modus ausgetragen, dabei werden die Rückstande nicht nach den Sprungpunkten in Sekunden umgerechnet, sondern sind gemäß der Platzierungen vorgegeben. Dies kommt den schwächeren Springern zugute.

Für Rydzek und Geiger waren es nicht die ersten Skiflug-Erfahrungen. 2022 hatten sie an den Trainingsdurchgängen beim Weltcup in Oberstdorf teilgenommen. Damals übertrafen beide knapp die 200-m-Marke.

Im Training am Donnerstag war Mach auf 236,0 m gesegelt. Der deutsche Rekord unter den Spezialisten steht bei 248,0 m, erzielt von Markus Eisenbichler in Planica, den Weltrekord hält der Slowene Domen Prevc mit 254,0 m. Die reinen Springer, die am Samstag und Sonntag am Kulm zwei Weltcupfliegen bestreiten, agieren allerdings mit deutlich weniger Anlauf.