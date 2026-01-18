Preuß Siebte in der Verfolgung - Grotian holt Norm

Franziska Preuß hat zum Abschluss des Heim-Weltcups in Ruhpolding erneut ihren ersten Podestplatz des Winters verpasst. Die Gesamtweltcupsiegerin fiel in der Verfolgung nach zwei Strafrunden von Rang fünf auf sieben zurück, zum Treppchen fehlten nach zehn Kilometern 24,5 Sekunden. Toptalent Selina Grotian (3 Strafrunden/+1:01,3 Minuten) sicherte sich mit Platz 13 auf den letzten Drücker den zweiten Teil der Olympia-Norm.

Den Sieg holte die französische Gesamtweltcupführende Lou Jeanmonnot mit einem Fehler in 29:26,6 Minuten vor Sprint-Siegerin Hanna Öberg (3/+10,5 Sekunden) aus Schweden. Dritte wurde die Französin Camille Bened (0/+12,9). Preuß leistete sich gleich im ersten Schießen eine Strafrunde, brachte sich dann mit zwei fehlerfreien Serien wieder auf Podestkurs. Doch beim letzten Schießen verfehlte sie den letzten Schuss. Für die als 15. gestartete Grotian reichte es trotz zwei Fehlschüssen beim letzten Anschlag zum großen Ziel.

Für einen Großteil der Olympia-Starterinnen war das Jagdrennen bereits die Generalprobe für Olympia. Sie reisen nach der Einkleidung am Montag in München und einer kurzen Pause am 26. Januar in Höhentrainingslager nach Obertilliach. Preuß geht allerdings eigene Wege und will bei den Wettkämpfen in Nove Mesto (22. bis 25. Januar) an ihrer Medaillenform arbeiten. Dort stehen ab Freitag ein verkürzter Einzel, Mixed-Rennen sowie ein Massenstart an.