Preuß über geklärte Zukunft: "Hat schon gutgetan"

Franziska Preuß geht nach ihrem angekündigten Karriereende erleichtert in ihre letzten Olympischen Winterspiele. "Es hat schon gutgetan, das mal auszusprechen", sagte die Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin in Antholz: "Ich will mit einer gewissen Gelassenheit in die Rennen gehen. Diese Atmosphäre nochmal aufsaugen. Man wird es nicht mehr allzu oft haben."

Vor dem Saisonhöhepunkt hatte Deutschlands Sportlerin des Jahres das Rätselraten um ihre Zukunft beendet. Spätestens nach dem letzten Weltcup des Winters am Holmenkollen in Oslo soll Schluss sein.

Zuvor will es Preuß aber noch einmal voll wissen. Die erste Medaillenchance bietet dabei die Mixed-Staffel am Sonntag (14.05 Uhr/ZDF und Eurosport). Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Schlussläuferin Preuß wollen dabei den Grundstein für erfolgreiche Wochen in Südtirol legen.

Der Gedanke an mögliches Edelmetall soll das Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) aber nicht aus der Ruhe bringen. "Keiner von uns fokussiert sich auf die Medaillen, sondern eher darauf, dass der eigene Einstand in den olympischen Wochen stimmt", sagte Preuß vor dem Auftakt, den auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als prominenter Gast vor Ort verfolgen will: "Man sammelt gleich wieder Erfahrung für die Einzelrennen."