"Der größte Moment meines Lebens": Deutsche Delegation läuft ein

Angeführt von Katharina Schmid und Leon Draisaitl sind die deutschen Athletinnen und Athleten nun auch ganz offiziell bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo angekommen. Die Skispringerin und der Eishockeystar trugen am Freitagabend die deutschen Fahnen bei den Eröffnungsfeiern, insgesamt 130 Sportlerinnen und Sportler des Team D nahmen an den Zeremonien teil - verteilt auf vier Orte. Draisaitl lief im Mailänder San Siro Stadium mit der größten Gruppe ein, Schmid war in Predazzo dabei, Feierlichkeiten gab es zeitgleich auch in Cortina und Livigno.

"Das ist auf jeden Fall ein Moment, den ich niemals vergessen werde", sagte NHL-Star Draisaitl, für den es die ersten Olympischen Spiele sind: "Wahrscheinlich der größte Moment in meinem Leben bis jetzt. Ich freue mich auf die kommenden zwei Wochen." Schon die Feier sei eine "einmalige Erfahrung" gewesen, "ich fühle mich total geehrt, mit so vielen überragenden Athleten rauslaufen zu dürfen." Die Eindrücke "werden für immer bleiben", sagte auch Schmid, "leider war es ein bisschen zu kurz".

Um 20.00 Uhr hatte das Programm zur Eröffnung der 25. Winterspiele begonnen, die Hauptveranstaltung in Mailand zunächst mit spielerischen Ausflügen in Italiens Kunst- und Kulturgeschichte: In verschiedenen Tanzeinlagen wurden unter anderem das Werk des Bildhauers Antonio Canova, die Opern von Giuseppe Verdi und die Kunst von Michelangelo gewürdigt. Es ging auch um Mode, um Literatur, um das alte Rom und die italienische Küche - und bald schon stand Weltstar Mariah Carey auf der Bühne und sang "Volare".

Um 20.40 Uhr machten dann die Sportler aus Griechenland den Anfang, die deutschen Delegationen mussten sich in der Nationenparade ein wenig gedulden: Als 32. Team lief Deutschland ein, Draisaitl schwenkte um 21.18 Uhr mit konzentrierter Miene die Flagge. Vor den Augen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier waren nicht alle der insgesamt 185 aktiven Teammitglieder dabei. Es ist eine Rekordzahl für Deutschland bei Winterspielen, nach den 116 Wettbewerben bis zur Schlussfeier am 22. Februar soll am Ende ein Podestplatz im Medaillenspiegel stehen. 2022 in Peking hatte Deutschland mit zwölf Goldmedaillen Rang zwei hinter Norwegen belegt.