"Muss mich kneifen": Wicker lässt Biathlon-Silber folgen

Biathletin Anja Wicker hat bei den Paralympischen Winterspielen die Silbermedaille gewonnen. Nach Sprint-Bronze zum Auftakt war die 34-Jährige aus Stuttgart am zweiten Tag der Wettbewerbe im Einzel der sitzenden Startklasse über 12,5 km in Tesero nur von der Südkoreanerin Yunji Kim zu schlagen. Wicker bescherte dem Team D damit die fünfte Medaille.

Wicker leistete sich im ersten Schießen einen Fehler, startete dann aber eine Aufholjagd. Letztlich lag sie 12,8 Sekunden hinter Kim (38:00,01 Minuten/zwei Strafminuten), der sie umgehend im Zielbereich gratulierte. Die US-Topfavoriten, Weltmeisterin Kendall Gretsch (+36,0/1) und Peking-Siegerin Oksana Masters (+47,8/1) folgten auf den Rängen drei und vier.

"Ich bin super happy mit meinem Ergebnis", sagte Wicker, die ihre insgesamt fünfte Medaille bei Paralympics holte, darunter eine goldene 2014 in Sotschi und nun ihre zweite silberne. Eine Chance auf Platz zwei sei nur "ein Traum gewesen, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und jetzt die andere Farbe umgehängt zu bekommen, da muss ich mich kneifen."

Die achtmalige Paralympicssiegerin Andrea Eskau wurde aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Wende disqualifiziert, zuvor war die 54-Jährige aus Magdeburg als einzige Starterin fehlerlos geblieben. Eskau startet bei ihren neunten Paralympics, im Sprint hatte sie Platz acht belegt.