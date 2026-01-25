"Olympia vor der Haustür": Loch hofft auf Familien-Schub

Es ist nicht weit bis zur Rodelbahn, alle werden da sein - Altmeister Felix Loch setzt beim Rennen um Olympia-Gold bei den Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo auch auf einen Schub durch seine Familie.

Seine fünften Olympischen Spiele finden "mehr oder weniger vor der Haustür" statt, sagte Loch im ZDF Sportstudio, "es sind von uns zu Hause dreieinhalb Stunden. Jeder kann quasi kommen, kann mit live mit dabei sein. Meine Familie, meine Jungs, meine Frau - darauf freue ich mich wirklich am meisten, das mit diesem Kreis einfach wirklich nochmal so richtig zu genießen."

16 Jahre nach seinem ersten von drei Olympiasiegen gehört Loch in Italien wieder zum Favoritenkreis - dabei ist der Berchtesgadener mittlerweile 36 Jahre alt. "Mir geht's gut, ich fühle mich fit", sagte Loch, der am Freitag bei der Olympia-Generalprobe in Oberhof seinen vierten Saisonsieg geholt hatte: "Im Moment", sagte Loch, fühle er sich "beim Rodeln so gut wie schon lange nicht mehr. Also es passt im Moment gerade alles zusammen".