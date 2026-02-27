Raimund am Kulm mit Luft nach oben

Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund hat sich bei der Rückkehr auf die Schanze nach den goldenen Tagen von Val di Fiemme in solider Form präsentiert, muss sich beim Fliegen in Bad Mitterndorf aber für seinen ersten Weltcuperfolg noch deutlich steigern. In der Qualifikation vom Riesenbakken am Kulm in der Steiermark kam der Oberstdorfer mit einem Flug auf 206,0 m auf Platz 17, wackelte dabei deutlich bei der Landung.

Bester in der Vorentscheidung für den Wettkampf am Samstag (13.30 Uhr/ARD und Eurosport) war Super-Team-Olympiasieger Stephan Embacher (Österreich) mit 219,0 m, Weltmeister Domen Prevc (Slowenien) kam auf Platz drei.

Vor Raimund landeten aus dem deutschen Team Karl Geiger (12.) und Andreas Wellinger (15.). Auch Pius Paschke (29.), Luca Roth (35.) und Felix Hoffmann (36.) erreichten glanzlos den Wettkampf.

Für Negativschlagzeilen sorgten erneut die Norweger, von denen zwei wegen Unregelmäßigkeiten am Anzug disqualifiziert wurden. Benjamin Östvold erwischte es dabei zum 15. Mal (!) seit 2019 in einem internationalen Wettkampf. Auch der Slowene Anze Lanisek wurde am Freitag aus dem Verkehr gezogen.

Nicht am Start waren zwei dreifache Medaillen-Gewinner der vergangenen Winterspiele. Der Pole Kacper Tomasiak, auf der Normalschanze Zweiter hinter Raimund, setzt beim Fliegen aus und startet in der kommenden Woche bei der Junioren-WM in Lillehammer. Der Japaner Ren Nikaido konnte wegen Problemen am Flughafen in Tokio nicht rechtzeitig anreisen. Super-Team-Olympiasieger Jan Hörl (Österreich) fehlt zudem wegen Rückenbeschwerden.