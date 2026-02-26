Raimund: Erster Weltcup als Olympiasieger

Nach dem goldenen Sprung in den Olymp geht es für Philipp Raimund im Weltcup am Wochenende gleich mit einer großen Flugshow weiter. Der Sensations-Olympiasieger von der Normalschanze führt das deutsche Aufgebot für die Skiflug-Wettbewerbe am Kulm im österreichischen Bad Mitterndorf an - und das mit viel Vergnügen.

"Ich freue mich auf den Kulm! Das ist der erste Wettkampf nach den Olympischen Spielen und dann gleich Skifliegen - das ist wirklich cool", sagte Raimund. Er habe bislang "nur ein Training am Kulm bestreiten können, im Rahmen der Skiflug-Weltmeisterschaften. Deswegen freue ich mich jetzt, mehr Flüge auf der Anlage machen zu können, und ich bin gespannt, wie mir die dann gelingen."

Neben Raimund, der mitunter beim Skifliegen unter Höhenangst leidet, gehen Karl Geiger, Felix Hoffmann, Pius Paschke, Luca Roth und Andreas Wellinger an den Start. Wellinger hatte bei der WM 2024 am Kulm Silber im Einzel und Bronze mit dem Team gewonnen.