Raimund solide - Wellinger bei Prevc-Sieg Fünfter

Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund hat zum Abschluss der großen Flugshow von Sloweniens Topstar Domen Prevc ein weiteres Spitzenergebnis verpasst. Drei Wochen nach seinem Gold auf der Kleinschanze musste sich der Oberstdorfer beim Skifliegen am Kulm in Bad Mitterndorf/Österreich mit Rang 16 begnügen. Im ersten Wettbewerb am Samstag hatte Raimund als Sechster das beste Skiflug-Ergebnis seiner Karriere erreicht.

Beim zweiten Prevc-Erfolg binnen 24 Stunden war Andreas Wellinger als starker Fünfter mit seinem besten Saisonergebnis bester DSV-Athlet. Der Ruhpoldinger, 2024 am Kulm Vizeweltmeister, glänzte mit 223,0 und 219,5 m. Raimund blieb mit 215,5 und 212,5 m erneut unter seiner persönlichen Bestweite von 220,0 m, meinte aber in der ARD: "Ich nehme den Spaß und das gute Gefühl mit."

Der mit Abstand beste Flieger der Welt dominierte derweil klar: Mit 245,5 m verbesserte Prevc im Finale den Schanzenrekord seines Bruders Peter aus dem Jahr 2016 um einen Meter, schon nach dem ersten Durchgang hatte er mit 238,0 m klar vorne gelegen. Bei seinem 13. Saisonsieg und sechsten Erfolg in Serie lag Prevc wie am Vortag vor dem Österreicher Stephan Embacher, Dritter wurde der Norweger Johann Andre Forfang.

Schon am kommenden Freitag kann Prevc in Lahti den Gewinn des Gesamtweltcups perfekt machen. Als erst zweiter Springer der Geschichte nach Matti Nykänen hätte der 26-Jährige dann in seiner Karriere sämtliche fünf großen Einzeltitel (Olympia, WM, Flug-WM, Vierschanzentournee und Gesamtweltcup) gewonnen.

Der nicht für Olympia nominierte Karl Geiger zeigte als 17. mit 212,5 und 213,0 m starke Flüge. Pius Paschke als 32. und Luca Roth als 36. schieden wie schon am Vortag im ersten Durchgang aus. Der Tourneesechste Felix Hoffmann scheiterte sogar schon in der Qualifikation am Sonntagmittag.