Rettungsschwimmerin im Präsidium von Athleten Deutschland

Die Rettungsschwimmerin Alica Gebhardt ist als Vertreterin der nicht-olympischen Sportarten ins Präsidium der unabhängigen Athletenvertretung Athleten Deutschland berufen worden. "Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen aus dem nicht-olympischen Spitzensport und als Athletenvertreterin im Rettungsschwimmen künftig stärker einzubringen", sagte die 28-Jährige.

"Ihre Perspektive wird unser Team bereichern und dabei helfen, die Interessen aller Athletinnen und Athleten noch besser zu vertreten", erklärte Präsidentin Pia Greiten die Berufung der Berlinerin, die im Rettungsschwimmen bei den Weltspielen nicht-olympischer Disziplinen, den World Games 2025, zweimal Gold und einmal Silber gewonnen hatte.

Das Präsidium der 2017 ins Leben gerufenen Interessenvertretung deutscher Bundeskaderathleten besteht ferner aus Präsidentin und Ruderin Greiten, der Vizepräsidentin und ehemaligen Säbelfechterin Léa Krüger, Eisschnellläufer Hendrik Dombek, Para-Schwimmerin Elena Semechin, Leichtathlet Leo Köpp sowie Rollstuhlbasketballerin Mareike Miller.