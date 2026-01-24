Riesenslalom in Spindlermühle: Hector in Führung

Olympiasiegerin Sara Hector geht beim letzten Weltcup-Riesenslalom vor den Olympischen Spielen im tschechischen Spindlermühle als Führende in den zweiten Durchgang. Der Vorsprung der Schwedin auf die formstarke Slalom-Weltmeisterin Camille Rast aus der Schweiz beträgt allerdings nur 0,02 Sekunden.

Beste Deutsche ist Emma Aicher, die mit der hohen Startnummer 31 und 2,02 Sekunden Rückstand auf einen sehr guten zehnten Rang im Zwischenklassement fuhr. Lena Dürr folgt auf Rang 20 (+2,72 Sekunden). Fabiana Dorigo schaffte es als 30. noch knapp in den zweiten Durchgang.

Dritte ist die vierfache Saisonsiegerin Julia Scheib aus Österreich. Ihr Rückstand auf Hector, die seit einem Jahr ohne Weltcupsieg ist, beträgt 0,26 Sekunden. Auf Rang vier folgt Slalom-Seriensiegerin Mikaela Shiffrin (USA/+0,43 Sekunden).