Rodeln: Nur ein Podestplatz für deutsche Doppelsitzer-Duos

Eine Woche nach ihrem ersten gemeinsamen Sieg im Rodel-Weltcup haben die WM-Dritten Dajana Eitberger und Magdalena Matschina den nächsten Erfolg nur knapp verpasst. Das Doppelsitzer-Duo musste sich in Lake Placid im US-Bundesstaat New York nur Selina Egle und Lara Kipp aus Österreich geschlagen geben, am Ende fehlten 0,284 Sekunden zum Sieg. Die deutschen Männer-Doppelsitzer sind bei der dritten Weltcup-Station des olympischen Winters dagegen erstmals ohne Podestplatz geblieben.

Nach dem Erfolg in Park City in der Vorwoche waren erneut der fünfmalige Doppelsitzer-Weltmeister Toni Eggert und Partner Florian Müller das beste deutsche Duo - diesmal auf Rang fünf. Die Platzierung reichte den beiden, um die Führung im Gesamtweltcup zu übernehmen. Den Sieg, und damit ihren Premierentriumph im Weltcup, sicherten sich völlig überraschend die jungen US-Amerikaner Marcus Müller/Ansel Haugsjaa.

Die amtierenden Weltmeister Hannes Orlamünder und Paul Gubitz enttäuschten dagegen als 16., für die sechsmaligen Olympiasieger Tobias Wendl und Tobias Arlt reichte es nur zu Platz sechs. Bei den Frauen verpassten Jessica Degenhardt und Cheyenne Rosenthal das Podest als Vierte nur knapp. Elisa Storch und Pauline Patz wurden Zehnte.