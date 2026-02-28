Rodeln: Taubitz gewinnt und übernimmt Gesamtführung

Rodel-Olympiasiegerin Julia Taubitz hat die Führung im Gesamtweltcup übernommen und damit beste Aussichten auf ihren sechsten Titel. Die Goldgewinnerin von Cortina gewann dank eines starken zweiten Laufs das vorletzte Weltcup-Rennen der Saison in St. Moritz und zog damit an der bisher führenden Österreicherin Lisa Schulte vorbei. Neue Zweite ist mit nur 19 Punkten Rückstand auf Taubitz Vizeweltmeisterin Merle Fräbel, die auch in St. Moritz direkt hinter Taubitz landete.

Die Entscheidung im Titelrennen fällt am kommenden Wochenende in Altenberg. "Da wird nochmal angegriffen", sagte Fräbel, die die beiden Rennen vor den Winterspielen in Oberhof gewonnen hatte - ihren nächsten Erfolg aber mit einem Fehler im letzten Streckenabschnitt verpasste.

Das Podium komplettierte die Italienerin Verena Hofer, Schulte wurde dagegen nur Elfte und verlor viel Boden auf die beiden Deutschen. Für die Oberwiesenthalerin Taubitz, die in den vergangenen vier Jahren die Kristallkugel gewann, war es der zweite Saisonsieg. Der Abstand auf Fräbel (Suhl) betrug am Ende 0,121 Sekunden. Melina Fischer (Zwickau) fuhr auf Rang acht, Anna Berreiter (Berchtesgaden) wurde Neunte.

In Cortina hatte Taubitz ihre ersten Olympia-Medaillen eingefahren, nachdem sie vier Jahre zuvor noch dramatisch Gold im Einzel verpasst hatte. In Italien holte sie davon dann gleich zwei, auch mit der Teamstaffel sicherte sie sich Platz eins.