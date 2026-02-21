Sellier nach Shorttrack-Sturz operiert

Nach einem schlimmen Kufentreffer im Gesicht ist die polnische Olympia-Shorttrackerin Kamila Sellier in Italien operiert worden. "Kamila wurde operiert, um den beschädigten Knochen zu reparieren. Alles wurde gereinigt", berichtete Polens Chef de Mission Konrad Niedzwiedzki bei Eurosport.

Sellier (25) sei am Samstagmorgen mit starken Schwellungen aufgewacht und habe nicht viel geschlafen. Im weiteren Tagesverlauf solle die Beweglichkeit ihres Auges weiter überprüft werden.

Sellier war während des Viertelfinals über 1500 m am Freitag in einer Kurve gestürzt, eine Gegnerin schlitzte ihr dabei mit der Kufe unbeabsichtigt das Gesicht unter dem linken Auge auf. Das Rennen wurde unterbrochen, Sellier musste minutenlang behandelt und anschließend mit einer Trage abtransportiert werden. Auf dem Eis blieb eine Blutspur zurück.