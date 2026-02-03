Ski-Star Kilde verzichtet auf Olympiastart

Der norwegische Alpin-Star Aleksander Aamodt Kilde wird nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen und beendet seine Saison vorzeitig. Wie die norwegische Olympiamannschaft drei Tage vor der Eröffnungsfeier in Mailand mitteilte, habe der frühere Gesamtweltcupsieger diese "schwierige Entscheidung" gemeinsam mit seinem Team nach dem Weltcuprennen am vergangenen Sonntag in Crans-Montana getroffen.

"Ich habe alles Mögliche getan, um für die Olympischen Spiele bereit zu sein, aber mein Körper und mein Geist funktionieren nicht so, wie ich es bräuchte", sagte Kilde (33), der erst Ende November nach einer schweren Verletzung - phasenweise saß er im Rollstuhl - nach 684 Tagen Wettkampfpause sein Weltcup-Comeback gegeben hatte.

Sein bestes Saisonergebnis gelang ihm in Beaver Creek am 4. Dezember mit Rang elf. Bei der Olympia-Generalprobe in der Schweiz war er nicht über Abfahrtsrang 42 hinausgekommen.

Es sei "extrem schwer, diese Entscheidung zu treffen, nach all der Arbeit, die ich gemeinsam mit meiner Familie, meinem Ärzteteam, dem Nationalteam und vielen anderen geleistet habe. Gleichzeitig bin ich stolz darauf, dass ich mich zurückgekämpft und wieder im Weltcup starten konnte", fügte Kilde hinzu.

Der Verlobte von Rekordweltcupsiegerin Mikaela Shiffrin (USA) will sich nun auf die Vorbereitung der nächsten Saison konzentrieren.