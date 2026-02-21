Skibergsteigen: Paller/Hösch verpassen Podium klar

Tatjana Paller und Finn Hösch haben bei der Olympia-Premiere des Skibergsteigens auch im dritten und letzten Wettbewerb eine Medaille verpasst. In der Mixed-Staffel auf der Stelvio in Bormio belegte das Duo aus Bad Tölz und München abgeschlagen den siebten Platz.

Gold ging nach 26:57,4 Minuten an die französischen Favoriten Emily Harrop und Thibault Anselmet, die Schweiz mit Olympiasiegerin Marianne Fatton und Jon Kistler (+11,9 Sekunden) sowie Spanien mit Ana Alonso Rodriguez und Einzel-Olympiasieger Oriol Cardona Coll (+26,5) komplettierten das Podium.

Paller, die im Einzel-Sprint am Donnerstag als Vierte nach verpatztem Start eine Medaille knapp verpasst hatte, und der frühere U23-Weltmeister Hösch (Rang 13 im Einzel) hatten sich einen Platz unter den besten fünf zum Ziel gesetzt. Bei dem Rennen mit drei Wechseln waren die Deutschen aber bereits frühzeitig abgehängt. Sie erreichten das Ziel mit 1:42 Minuten Rückstand.