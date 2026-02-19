Skibergsteigen: Paller kämpft um Medaille

Skibergsteigerin Tatjana Paller greift bei der olympischen Premiere der Sportart nach einer Medaille. Die 30 Jahre alte ehemalige Bahnradfahrerin kämpfte sich in ihrem Halbfinallauf nach einem missglückten Start bis zum Ende des Anstiegs vom letzten auf den zweiten Platz und behauptete ihre Position bei der Abfahrt bis ins Ziel. Damit qualifizierte sie sich für das Finale der besten sechs (13.55 Uhr/ARD und Eurosport).

Bereits in ihrem Vorlauf hatte sich Paller als souveräne Zweite direkt für das Halbfinale qualifiziert. Helena Euringer und Finn Hösch waren dagegen bereits in ihren Vorläufen gescheitert.

Bei der Premiere des Skibergsteigens, auch "Skimo" (Ski-Mountaineering) genannt, wird die Sprint-Variante ausgetragen. Frauen und Männer müssen dabei in Sechser-Läufen zunächst 70 Höhenmeter überwinden, dabei einmal die Skier abschnallen und über 42 Treppenstufen tragen, anschließend geht es auf die Abfahrt ins Ziel.