Skicross: Wilmsmann nährt weitere Medaillenhoffnung

Florian Wilmsmann hat beim Platzierungslauf der Skicrosser die viertbeste Zeit erzielt und Hoffnungen auf eine weitere deutsche Medaille nach Gold durch Daniela Maier genährt. Schneller als der WM-Zweite von 2023 waren unter anderem zwei Topfavoriten: Reece Hodwen aus Kanada, der in diesem Winter vier von neun Weltcup-Rennen gewonnen hat, und Ryan Regez aus der Schweiz (+1,05 Sekunden), Olympiasieger von 2022 und amtierender Weltmeister. Überraschend die zweitbeste Zeit erreichte der Japaner Satoshi Furuno (+0,99).

Anhand des Platzierungslaufs, bei dem die Fahrer alleine auf dem Kurs unterwegs sind, wird die Setzliste für die Vierer-Läufe in der K.o.-Runde (Beginn 12.00 Uhr/ARD und Eurosport) erstellt: Wilmsmann (+1,14) befindet sich in einer Hälfte des Tableaus mit Howden, auf den er im Halbfinale treffen kann. Der Erste und Zweite eines jeden Laufs kommen eine Runde weiter.

Neben Wilmsmann sind in Livigno drei weitere Deutsche unter den 32 Teilnehmern. Florian Fischer (14.), Cornel Renn (20.) und Tim Hronek (26.) konnten im Platzierungslauf nicht überzeugen. Renn trifft damit bereits im Achtelfinale unter anderem auf Teamkollege Wilmsmann.