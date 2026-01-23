Skicrosserin Maier rast aufs Podest

Skicrosserin Daniela Maier hat ihre starke Form zwei Wochen vor dem Start der Olympischen Winterspiele eindrucksvoll unterstrichen. Die Olympiadritte von 2022 bot Seriensiegerin Sandra Näslund beim Weltcup im Schweizer Veysonnaz lange Paroli und fuhr auf Platz zwei hinter der Schwedin.

Für Maier war es der dritte zweite Platz in diesem Winter, stets musste sie sich Näslund geschlagen geben. Die Dominatorin feierte im sechsten Rennen ihren fünften Sieg, einmal war sie "nur" Dritte.

"Ich bin einerseits zufrieden, andererseits einen Ticken enttäuscht", sagte Maier. Der Sieg wäre "schon möglich gewesen", ihr habe aber "ein bisschen die Präzision gefehlt. Aber es war wichtig zu sehen, dass ich die Sandra attackieren und wenn alles perfekt passt, an ihr vorbeiziehen kann."

Florian Wilmsmann, zuletzt Zweiter in Innichen, komplettierte das gute deutsche Ergebnis und belegte beim Sieg des Franzosen Youri Duplessis-Kergomard Rang fünf. Tim Hronek fuhr auf Platz zehn.

Nach einem weiteren Rennen im Kanton Wallis am Samstag steht für die Skicrosser Ende Januar im italienischen Val di Fassa die Generalprobe für die Winterspiele an. Die Medaillen bei Olympia werden am 21. (Frauen) und 22. (Männer) Februar in Livigno vergeben.