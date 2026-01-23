Skiflug-WM: Prevc klar auf Gold-Kurs - Geiger Elfter

Sloweniens Skisprungstar Domen Prevc steht gut zwei Wochen nach seinem Triumph bei der Vierschanzentournee vor seinem nächsten großen Sieg. Der 26-Jährige übernahm am ersten Wettkampftag der Skiflug-WM in Oberstdorf überlegen die Führung und geht mit großem Vorsprung ins Finale am Samstag. Bester Deutscher ist Karl Geiger auf Platz elf.

Prevc (442,2 Punkte/204,0+224,5 m), der zweimal mit deutlich verkürztem Anlauf sprang, setzte sich trotz eines technischen Fehlers im ersten Durchgang an die Spitze. Zweiter ist der Japaner Ren Nikaido (428,2/230,5+224,5). Marius Lindvik aus Norwegen (420,3/226,5+212,0) liegt auf Platz drei - nach Durchgang eins hatte der Weltmeister von 2022 noch geführt. Die Entscheidung fällt am Samstag (16.15 Uhr/ARD und Eurosport) mit zwei weiteren Durchgängen.

Geiger lag nach ganz starken 217,5 m im ersten Versuch noch auf Platz sieben, hatte dann aber im zweiten Durchgang großes Pech mit starkem Rückenwind und musste sich mit 197,0 m begnügen. Philipp Raimund (201,5+208,0) liegt nach einem guten zweiten Durchgang auf Platz 14.

Der Tournee-Sechste Felix Hoffmann, der im ersten Durchgang mit Rückenwind zu kämpfen hatte, als 28. (196,0+188,0) und der geringfügig besser platzierte Routinier Pius Paschke als 25. (202,5+194,5) liegen bereits weit zurück.

Prevc hält mit im März 2025 in Planica erzielten 254,5 m den Skiflug-Weltrekord. Weiten von 250 m und mehr sind in Oberstdorf nicht möglich. Den Weitenrekord auf der Heini-Klopfer-Schanze steht bei 238,5 m, erzielt vom Norweger Daniel Andre Tande bei seinem WM-Erfolg 2018.