Skispringen: Hoffmann im Training stark - Prevc lässt aus

Skispringer Felix Hoffmann hat im ersten Olympia-Training für die Entscheidung von der Normalschanze mit starken Leistungen überzeugt. Der 28-Jährige gewann am Donnerstagabend einen der drei Durchgänge, in den übrigen belegte er die Plätze zwei und drei. Auch Philipp Raimund bewies mit den Rängen drei, 15 und sechs gute Form.

"Die drei Sprünge waren alle auf einem guten Niveau. Ich komme mit der Schanze ganz gut zurecht", sagte der deutsche Meister Hoffmann.

Topfavorit Domen Prevc war vier Tage vor der Entscheidung am Montag (19.00 Uhr/ARD und Eurosport) nicht am Start, das slowenische Team reist erst am Freitag nach Predazzo. Bei der Eröffnungsfeier am Abend wird Weltmeister Prevc gemeinsam mit seiner Schwester Nika, die in Italien ebenfalls nach Gold greift, die slowenische Fahne tragen.

Der zweimalige Olympiasieger Andreas Wellinger landete auf den Rängen 20, elf und 18, Pius Paschke kam dagegen nicht über die Plätze 28, 30 und 27 hinaus.

Gewinner der Durchgänge wurden Stefan Kraft (Österreich), Kristoffer Eriksen Sundal aus Norwegen und überraschend der Finne Vilho Palosaari, der im zweiten Durchgang gleichauf mit Hoffmann lag. Das nächste Training der Männer steht erst am Sonntagabend an.