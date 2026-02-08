Snowboard: Hofmeister mit Luft nach oben

Snowboard-Hoffnung Ramona Hofmeister hat vor den entscheidenden Rennen im Parallel-Riesenslalom bei den Olympischen Spielen in Norditalien noch Luft nach oben. Die 29-Jährige aus Bischofswiesen kam in der Qualifikation nach einem durchwachsenen ersten von zwei Läufen auf den siebten Rang und verpasste damit eine optimale Ausgangslage für den Kampf um die Medaillen.

"Mit der ersten Runde war ich nicht ganz zufrieden. Im Finale ist aber alles drin, ich freue mich drauf", sagte Hofmeister im ZDF. Auch Cheyenne Loch schaffte als 15. gerade noch den Sprung unter die besten 16, Melanie Hochreiter und Mathilda Scheid schieden aus. Die zweifache Olympiasiegerin Ester Ledecka (Tschechien) unterstrich als Erste derweil ihre Gold-Ambitionen.

Eine Enttäuschung erlebten die deutschen Männer. Neben dem WM-Zweiten Stefan Baumeister schieden auch Max Kuenhauser und Yannik Angenend aus, einzig Elias Huber qualifizierte sich als Zwölfter für die Entscheidungsläufe. Nach der Qualifikation fahren die Athletinnen und Athleten - beginnend mit dem Achtelfinale - in direkten Duellen gegeneinander. Nur die Sieger ziehen in die nächste Runde ein. Die Finalläufe starten um 13 Uhr.

Hofmeister, die 2018 in Pyeongchang Olympia-Bronze geholt hatte, war nach einem Bruch des Sprungbeins im September erst Anfang des Jahres in den Weltcup zurückgekehrt. Bei ihrem Comeback fuhr sie direkt auf Platz eins, in vier weiteren Rennen vor Olympia folgten ein weiterer Sieg sowie je ein zweiter und ein dritter Rang.