Snowboarderin Hofmeister fährt aufs Podest

Snowboarderin Ramona Hofmeister hat sich nach ihrem frühen Ausscheiden bei den Olympischen Spielen mit einer Podiumsplatzierung im Weltcup rehabilitiert. Beim ersten von zwei Parallel-Riesenslaloms im polnischen Krynica belegte die 29-Jährige nach einem Sieg im Duell mit Elisa Caffont aus Italien den dritten Platz. Es war ihre fünfte Fahrt aufs Siegertreppchen in dieser Saison.

"So ein Rennen hätte ich mir vor zwei Wochen gewünscht: Ich habe mich richtig gut gefühlt", sagte Hofmeister. Bei den Olympischen Spielen war die beste deutsche Snowboarderin nach einem Sturz im Viertelfinale früh gescheitert. In Krynica unterlag sie im Halbfinale Olympiasiegerin Zuzana Maderova. Die Tschechin schied anschließend im Finale gegen Tsubaki Miki aus Japan kurz vor dem Ziel aus.