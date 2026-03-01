Sonnekalb: Fünfmal Junioren-Gold gegen den Olympia-Frust

Eisschnelllauf-Talent Finn Sonnekalb reist mit fünf Goldmedaillen von der Junioren-WM in Inzell ab. Der 18-Jährige aus Erfurt, der bei den Olympischen Winterspielen geschwächt durch einen Infekt unter den eigenen Erwartungen geblieben war, holte auch am Sonntag im Teamsprint mit Ben-Luca Kleinke und Levente Engst den Titel.

Zuvor hatte Sonnekalb am Freitag über seine Nebenstrecke 500 m und über die 1500 m triumphiert. Am Samstag folgten Gold über 1000 m und der Allround-Titel. Zudem gab es Bronze in der Teamverfolgung. Sonnekalb hatte im Vorjahr in Collalbo/Italien dreimal Gold bei der Nachwuchs-WM geholt. Bei den Olympischen Winterspielen belegte er in Mailand die Plätze 12 (1000 m) und 13 (1500 m).

"Es war wirklich schön, mal wieder zu zeigen, was man eigentlich kann", sagte Sonnekalb laut Berchtesgadener Anzeiger: "Ich merke einfach, wie die Form langsam, aber wirklich sehr gut wiederkommt. Es ist schon schön, wieder vorne mitzulaufen."