Sonnekalb vor 1500-m-Lauf: "Fast bei 100 Prozent"

Der deutsche Eisschnelllauf-Hoffnungsträger Finn Sonnekalb ist bereit für den Einsatz auf seiner Paradestrecke 1500 m bei den Olympischen Winterspielen in Mailand. "Mir geht's echt deutlich besser. Ich würde sagen, dass ich fast wieder bei 100 Prozent bin", sagte der 18-Jährige vor seinem zweiten und letzten Einsatz am Donnerstag (ab 16.30 Uhr/ARD und Eurosport) in Norditalien.

"Es ist nur noch in der Früh, wo ich es ab und zu merke, aber sonst ist eigentlich wirklich alles weg. Ich denke, ich bin jetzt in einer guten Form und kann vielleicht etwas Gutes liefern."

Sonnekalb hatte sich vor seinem Olympia-Debüt in der ersten Woche einen Infekt eingefangen und das 1000-m-Rennen angeschlagen auf dem zwölften Platz beendet. Er sei nun zuversichtlich, "in einer guten Form" am Start stehen zu können, so der Erfurter. Die Mittelstrecke 1500 m ist die Königsdisziplin Sonnekalbs. Bislang warten die deutschen Eisschnellläufer in Mailand auf eine Medaille. Bereits bei den vergangenen drei Winterspielen 2014, 2018 und 2022 waren sie ohne Podestplatzierung geblieben.