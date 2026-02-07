Tischtennis: Duda im Halbfinale von Montreux

Tischtennis-Nationalspieler Benedikt Duda hat beim Europe-Top-16-Turnier in Montreux erstmals das Halbfinale erreicht. Der Weltranglisten-14. vom Bundesligisten TTC Schwalbe Bergneustadt setzte sich beim Traditionsevent in der Runde der letzten acht mit 3:1 gegen den Portugiesen Marcos Freitas durch. Am Sonntag (11.20 Uhr) spielt Duda gegen den Slowenen Darko Jorgic um den Einzug ins Endspiel.

Bei den Frauen steht eine Deutsche bereits sicher im Finale: Titelverteidigerin Ying Han und Europas Nummer eins Sabine Winter treffen wie im Vorjahr in der Vorschlussrunde aufeinander (10.00 Uhr), nachdem beide ihre engen Viertelfinalpartien gewannen. Han, die das deutsche Toptalent Annett Kaufmann im Achtelfinale ausgeschaltet hatte, besiegte die Portugiesen Yu Fu mit 3:2. Nationalmannschaftskollegin Winter bezwang die Spanierin Maria Xiao mit 3:1.

In der Schweiz kommt es im Halbfinale zudem zum Brüderduell zwischen Olympia-Bronzemedaillengewinner Félix und Alexis Lebrun. Der topgesetzte Schwede Truls Möregardh war im Achtelfinale an Freitas gescheitert. Insgesamt war der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) bei Männern und Frauen mit neun Aktiven vertreten.