Sport Allgemein
Tischtennis: Kaufmann erstmals im Europe-Top-16-Hauptfeld
Tischtennis-Hoffnungsträgerin Annett Kaufmann (Kolbermoor) hat sich bei ihrer Europe-Top-16-Premiere in Montreux auf Anhieb für das Hauptfeld qualifiziert. Die 19 Jahre alte Mannschafts-Europameisterin zog durch zwei Vorrundenerfolge in die K.o.-Phase des mit 125.000 Euro dotierten Traditionswettbewerbs ein.
In einem deutschen Achtelfinalduell trifft Kaufmann am Freitag auf die Titelverteidigerin Ying Han (Tarnobrzeg/Düsseldorf). Insgesamt ist der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) bei Männern und Frauen mit neun Aktiven in der Schweiz vertreten.