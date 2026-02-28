Tischtennis: Winter im Smash-Halbfinale von Singapur

Tischtennis-Nationalspielerin Sabine Winter (Dachau) wirbelt weiter die Weltelite durcheinander. Beim mit rund 1,5 Millionen Dollar dotierten Singapore Smash feierte die Europe-Top-16-Siegerin im Viertelfinale durch ein 4:2 gegen die Weltranglistensiebte Wang Yidi ihren zweiten Erfolg gegen eine chinesische Top-10-Spielerin binnen 48 Stunden. Im Halbfinale am Sonntag (5.00 Uhr MEZ) trifft die Antispin-Spezialistin im Duell mit der Weltranglistenzweiten Wang Manyu erneut auf eine Chinesin.

Durch ihre Premiere in der Vorschlussrunde eines mit Tennis-Grand-Slams vergleichbaren Smash-Wettbewerbs hat Winter bereits rund 25.000 Dollar Prämie sicher. Außerdem darf die 33 Jahre alte Team-Europameisterin nach der erfolgreichen Revanche für ihre Endspielniederlage beim Champions 2025 in Montpellier auf ihren ersten Sprung unter die besten Zehn der Weltrangliste hoffen. Momentan rangiert Winter auf Position 15.

Im Gegensatz zur Bayerin hat Patrick Franziska (Saarbrücken) seinen Siegeszug in Singapur im Viertelfinale nicht fortsetzen können. Nach seinem Achtelfinalcoup gegen den japanischen Weltranglistenvierten Tomokazu Harimoto schied der Mannschafts-Olympiazweite von 2021 als letzter Deutscher im Männer-Turnier durch ein 1:4 gegen den an Nummer acht geführten Taiwaner Lin Yun-Ju aus.