Trotz Rückwärtssalto: Dämpfer für "Vierfach-Gott" Malinin

Ilia Malinin rang sich ein gequältes Lächeln ab, als die Jury ihr Urteil sprach: Der Eiskunstlauf-Superstar hat bei seinem mit Spannung erwarteten ersten Olympia-Auftritt einen überraschenden Dämpfer kassiert. Der 21 Jahre alte Weltmeister kam am Samstagabend im Kurzprogramm des Team-Events auf für seine Verhältnisse enttäuschende 98,00 Punkte und lag damit über zehn Zähler hinter seinem japanischen Rivalen Yuma Kagiyama (108,67).

"Vierfach-Gott" Malinin, einer der internationalen Top-Stars der Winterspiele 2026, zeigte auch dank eines Rückwärtssaltos eine spektakuläre, aber nicht fehlerfreie Vorstellung.

Die favorisierten US-Amerikaner, die in Mailand ihren Gold-Erfolg von Peking 2022 wiederholen wollen, liegen in der Gesamtwertung mit nun 34 Punkten dennoch weiter in Führung. Im Finale der besten fünf Nationen stehen zudem Japan (33), Italien (28), Kanada (26) und Georgien (25).

Am Samstagabend steht im Team-Event noch die Eistanz-Kür auf dem Programm. Die Medaillen werden am späten Sonntagabend nach der Männer-Kür (ab 21.55 Uhr/ZDF und Eurosport) vergeben.

Die Deutsche Eislauf-Union (DEU) stellt in Mailand kein Team. Die deutschen Medaillenhoffnungen ruhen im Paarlauf auf den Vize-Weltmeistern Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin (Berlin).