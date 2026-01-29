Vereinsidol Chen Zhibin neuer Trainer in Grenzau

Tischtennis-Bundesligist TTC Zugbrücke Grenzau geht mit seinem früheren Meister-Spieler und Erfolgscoach Chen Zhibin als Cheftrainer in die neue Saison. Das gab das Erstliga-Schlusslicht wenige Tage nach der Entscheidung zur Trennung von ihrem derzeitigen Trainer Slobodan Grujic am Ende der laufenden Spielzeit bekannt.

Mit Chen will Grenzau an frühere Glanzzeiten anknüpfen. Der inzwischen 63 Jahre alte Chinese mit deutschen Pass gehörte bei den Westerwäldern als Spitzenspieler an der Seite des früheren Doppel-Weltmeisters Steffen Fetzner zu drei Meister-Mannschaften und führte den Traditionsklub 2006 als Coach zum Pokalsieg.