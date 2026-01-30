Vonn hofft nach Sturz noch auf Olympia: "Traum nicht vorbei"

Speed Queen Lindsey Vonn hat nach ihrem schweren Sturz bei der Abfahrt in Crans-Montana die Hoffnung auf eine Olympia-Teilnahme noch nicht aufgegeben. "Das ist ein sehr bitteres Ergebnis, so kurz vor den Olympischen Spielen. Aber wenn ich eines kann, dann ist es zurückkommen. Mein Olympiatraum ist noch nicht ausgeträumt", schrieb die Skirennläuferin aus den USA wenige Stunden nach dem Sturz bei Instagram.

Vonn hatte nach dem ersten Sprung das Gleichgewicht verloren, geriet in Rückenlage und schlug schließlich im Fangnetz ein. "Ich habe mir das linke Knie verletzt. Ich bespreche die Situation mit meinen Ärzten und meinem Team und werde mich weiteren Untersuchungen unterziehen", schrieb sie weiter: "Ich werde weitere Informationen geben, sobald ich sie habe."

Vonn war anfangs schwer atmend im Schnee liegen geblieben, richtete sich aber bald auf. Nach einigen Minuten Behandlungszeit konnte sie selbstständig zu Tal fahren. Unterwegs blieb sie allerdings mehrmals stehen und hielt sich ihr linkes Knie. Die Teilprothese, die ihr das erfolgreiche Comeback ermöglichte, hat sie rechts.

Im Ziel winkte Vonn ins Publikum und verschwand im Untersuchungszelt. Das Rennen wurde nach ihr wegen schlechter Sicht bei zunehmendem Schneefall abgebrochen. Vor Vonn, die mit der Startnummer sechs auf die anspruchsvolle Piste "Mont Lachaux" gegangen war, stürzten bereits zwei weitere Athletinnen.