Zum neunten Mal in Folge: Mihambo deutsche Hallenmeisterin

Neunter Sieg in Serie: Weitsprung-Star Malaika Mihambo hat sich bei den deutschen Hallen-Meisterschaften der Leichtathleten in Dortmund erneut den Titel gesichert. Die 32 Jahre alte Vize-Weltmeisterin von der LG Kurpfalz sprang in ihrem vierten Versuch 6,57 m und setzte sich mit Saisonbestleistung gegen Libby Buder (TSG Bergedorf/6,41 m) durch. Dritte in der Helmut-Körnig-Halle vor 4000 Zuschauern wurde Anna-Elisabeth Ehlers (Bayer Leverkusen/6,35 m).

"Das macht mich sehr glücklich", sagte Mihambo zur Fortsetzung ihrer Serie in der ARD. "Ich war diese Hallensaison körperlich nicht ganz da, wie ich es mir vorgestellt habe. Die Trainingsleistungen sind alle top, die Wettkämpfe eher nicht." Ihr Fokus liege auf der Freiluft-Saison, daher könne sie ihre durchschnittliche Siegweite verkraften. "Ich habe mich nicht besonders gut getroffen."

Nach einem Infekt in der Vorbereitung war Mihambo bei ihren bisherigen Auftritten in Düsseldorf und Karlsruhe noch unter ihren Möglichkeiten geblieben, zuletzt lief es im Training aber wieder besser - doch auch in Dortmund musste die Tokio-Olympiasiegerin zittern. Nach 6,37 m und zwei ungültigen Versuchen setzte sich Mihambo jedoch an die Spitze und ließ sich den Sieg in den letzten beiden Durchgängen nicht mehr nehmen.

Am kommenden Freitag wird Mihambo beim ISTAF Indoor in Berlin ein letztes Mal in dieser Saison in der Halle antreten, einen Start bei der Hallen-WM im polnischen Torun (20. bis 22. März) hatte sie schon früh ausgeschlossen. Stattdessen konzentriert sich die Ex-Weltmeisterin ganz auf den Sommer. "Der Höhepunkt in diesem Jahr ist ganz klar die EM in Birmingham", sagte Mihambo zuletzt: "Ich bin hoch motiviert und weiß, dass noch einiges in mir steckt. Daran möchte ich weiter arbeiten und dieses Potenzial mit Blick auf 2026 herauskitzeln."