Rallye Dakar: Etappensieg für Guthrie - Lategan in Führung

Der US-Amerikaner Mitch Guthrie hat bei der Rallye Dakar in Saudi-Arabien seinen zweiten Tageserfolg gefeiert. Der Ford-Pilot stellte am Donnerstag auf dem zweiten Teil der Marathonetappe über 371 Wertungskilometer die Bestzeit auf. Guthrie, der bereits auf der dritten Etappe triumphiert hatte, verbesserte sich in der Gesamtwertung dadurch auf den sechsten Platz.

In Führung liegt weiter der Südafrikaner Henk Lategan. Der Toyota-Pilot büßte zwar Zeit auf die Verfolger ein, liegt aber weiterhin über drei Minuten vor dem früheren Dakar-Sieger Nasser Al-Attiyah (Katar/Dacia). "Es war wirklich sehr schwierig. Wir haben uns am Ende an zwei Stellen ein bisschen verfahren und etwas Zeit verloren", sagte Lategan.

Ein namhaftes Ford-Trio um Mattias Ekström, Nani Roma, der den Tagessieg wegen einer Zeitstrafe verpasste, und Carlos Sainz befindet sich mit einem Rückstand von jeweils unter zehn Minuten ebenfalls in Schlagdistanz.