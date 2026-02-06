130 deutsche Athleten bei den Eröffnungsfeiern

130 der 185 deutschen Athletinnen und Athleten nehmen am Freitagabend an den Eröffnungsfeiern der Olympischen Winterspiele (20.00 Uhr/ARD und Eurosport) teil. Das Team teilt sich auf die Zeremonien im San Siro Stadium von Mailand, in Cortina d'Ampezzo, Predazzo und Livigno auf. Angeführt wird es von den Fahnenträgern Leon Draisaitl (Eishockey) in Mailand und Katharina Schmid (Skispringen) in Predazzo.

In den beiden Hauptorten Mailand (61/48 Eishockey, 11 Eisschnelllauf, 2 Eiskunstlauf) und Cortina (34/2 Biathlon, 5 Curling, 10 Bob, 11 Rodeln, 6 Skeleton) sind die beiden größten deutschen Delegationen vertreten. In Predazzo (16/2 Nordische Kombination, 8 Skilanglauf, 6 Skispringen) und Livigno (19 Snowboard) nehmen weitere deutsche Wintersportler an der Show teil. Das teilte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) am Freitagmittag mit.

Das Programm beginnt an allen vier Standorten um 20.00 Uhr, um 20.40 Uhr startet die Parade der Nationen. Deutschland wird als 32. Nation hinter Georgien und vor Jamaika erwartet. In Mailand wohnt auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Zeremonie bei.

Dort sind auch die Sicherheitsvorkehrung am größten. Insgesamt kommen auf jeden der rund 2900 Athleten beim Opening der 25. Winterspiele fast drei Sicherheitskräfte: 6000 Polizisten und 2000 Militärangehörige sind am Freitagabend im Einsatz: Neben dem Aufruhr um den Einsatz der umstrittenen US-Einwanderungsbehörde ICE zum Schutz von US-Vizepräsident JD Vance wurde bekannt, dass Russland Cyberattacken auch auf Standorte der Winterspiele lanciert hatte.