Erste Sportler ziehen ins olympische Dorf ein

Eine Woche vor dem Start der Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo haben die ersten Athletinnen und Athleten ihre Unterkünfte im olympischen Dorf von Mailand bezogen. Das Organisationskomitee bestätigte am Freitag den Einzug der ersten Delegationen, nachdem die Anlage offiziell geöffnet worden war. Den Anfang machte das Gastgeberland Italien, gefolgt von größeren Gruppen aus Deutschland, Tschechien und Japan.

Weitere Teams, darunter Delegationen aus den Niederlanden und Australien, wurden noch im Laufe des Abends erwartet. Während die Eröffnungsfeier der Spiele erst am 6. Februar steigt, beginnen die ersten Wettbewerbe bereits zwei Tage zuvor unter anderem mit den Curling-Vorrunden in Cortina d'Ampezzo.

Das olympische Dorf in Mailand bietet Platz für rund 1700 Sportlerinnen, Sportler und Betreuer. Die Metropole ist während der Spiele Austragungsort von Sportarten wie Eiskunstlauf oder Eishockey. Die Anlage wird nach Abschluss der Paralympics Mitte März zu Studentenwohnungen umgebaut. Ein zweites, provisorisches Dorf mit 377 Unterkünften steht in Cortina bereit. Dort finden die Frauenrennen im Ski alpin, Bob, Rodeln und Skeleton statt.