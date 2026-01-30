Gebete des Papstes: Olympische Spiele sollen "Brücken bauen"

Papst Leo XIV. wünscht sich für die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina einen "gesunden Wettbewerb", der dazu "beitragen möge, Brücken zwischen Kulturen und Völkern zu bauen und Gastfreundschaft, Solidarität und Frieden zu fördern". Das geht aus einem von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin im Namen des Papstes unterzeichneten Telegramm hervor, das an den Mailänder Erzbischof Mario Delpini ging.

Weiter äußerte der Papst die Hoffnung, "dass dieses bedeutende Ereignis Gefühle der Freundschaft und Brüderlichkeit weckt und das Bewusstsein für den Wert des Sports im Dienste der ganzheitlichen menschlichen Entwicklung stärkt". Anlass der Botschaft war die Übergabe des "Kreuzes der Sportler" bei einem von Delpini geleiteten Gottesdienst am Donnerstagabend in der Mailänder Basilika San Babila.

Die Kirche aus dem 11. Jahrhundert dient während der Winterspiele als "Kirche der Athleten". Das Kreuz wurde 2013 von Papst Franziskus gesegnet und ist seither in den Diözesen der jeweiligen olympischen Gastgeberstädte präsent.