Olympia: Bundespräsident Steinmeier reist zur Eröffnung

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird Deutschlands Athletinnen und Athleten bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo auch vor Ort unterstützen. Am Eröffnungswochenende der Spiele (6. bis 8. Februar) ist das deutsche Staatsoberhaupt nicht nur beim feierlichen Einlauf in Mailand anwesend, sondern wird auch Wettkämpfe und Events an verschiedenen Standorten in Norditalien besuchen. Das teilte das Bundespräsidialamt mit.

Dafür wird der 70-Jährige am Nachmittag des 6. Februar nach Mailand reisen, um nach einem Empfang durch den italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella am Abend der feierlichen Eröffnung des Großevents im San-Siro-Stadion beizuwohnen.

An den Folgetagen wird der Bundespräsident nach Terminen im Olympischen Dorf sowie beim Deutschen Olympischen Jugendlager am Samstag auch bei einigen Wettkämpfen zu Gast sein. Dazu gehört unter anderem das zweite Gruppenspiel der deutschen Eishockey-Frauen gegen Japan in Mailand, ehe Steinmeier am Sonntag nach Venedig weiterreist. Vor der Rückreise nach Berlin am Abend besucht der Bundespräsident am Mittag in Cortina zunächst die Ski-Alpin-Abfahrt der Frauen, ehe es in das rund 50 Kilometer entfernte Antholz geht, wo im Biathlon die Mixed-Staffel auf dem Programm steht.