Olympische Flamme in Mailand eingetroffen

Unter großem Jubel und Applaus von mehreren tausend Menschen ist die Olympische Flamme am Donnerstag rund 24 Stunden vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Norditalien in Mailand eingetroffen. Nach einer Reise über 12.000 km seit der Entzündung der Flamme am 26. November auf der griechischen Halbinsel Peleponnes trug die italienische Ballerina Nicoletta Manni die Fackel bei regnerischem Wetter auf die Piazza del Duomo vor den Mailänder Dom.

Der Olympische Fackellauf führt die Flamme am Freitag noch durch die gesamte Stadt. Dabei passiert das Feuer auch das San-Siro-Stadion, in dem die Eröffnungsfeier stattfinden wird. Als Höhepunkt der Zeremonie wird durch die Flamme in einem Kessel unter dem Friedensbogen das Olympische Feuer entzündet.