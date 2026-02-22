Olympische Winterspiele in Norditalien sind beendet

Die 25. Olympischen Winterspiele mit den Hauptorten Mailand und Cortina d'Ampezzo sind zu Ende gegangen. Um 22.36 Uhr sprach IOC-Präsidentin Kirsty Coventry die traditionelle Schlussformel im historischen Amphitheater von Verona, um 22.43 Uhr erlosch das Olympische Feuer.

Für die deutsche Mannschaft, die nach 116 Wettbewerben mit achtmal Gold, zehnmal Silber und achtmal Bronze im Medaillenspiegel Platz fünf belegte, trugen die siebenmaligen Rodel-Olympiasieger Tobias Arlt und Tobias Wendl die Fahne in die Arena.

Die nächsten Winterspiele finden vom 1. bis 17. Februar 2030 in Frankreich statt. Hauptort ist Nizza, weitere Wettkämpfe werden in den französischen Alpen ausgetragen. Zuvor richtet Los Angeles die nächsten Sommerspiele aus (14. bis 30. Juli 2028). LA wird zum dritten Mal nach 1932 und 1984 Olympia-Gastgeber.

Bereits in knapp zwei Wochen beginnen in Norditalien die Paralympics (6. bis 15. März).